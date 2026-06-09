Aaj Ka Rashifal 09 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 24वाँ दिन, पञ्चक, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। साथ ही आज कर्क राशि में गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है।

साथ ही आज पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र सुबह 09 बजकर 39 मिनट तक है। वहीं उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ साबित हो सकता है। वहीं वृष राशि वालों को आज आपकी वाणी और व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। व्यापार में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। भाई-बहनों के सहयोग से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज गजलक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। घर या वाहन से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। निवेश के लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपकी वाणी और व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। व्यापार में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। भाई-बहनों के सहयोग से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग हैं। यात्रा लाभदायक रह सकती है।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

गुरु-शुक्र की युति आपके धन भाव को मजबूत कर सकती है। अचानक धन लाभ या नई आय के स्रोत बन सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी राशि में बन रहा गजलक्ष्मी राजयोग आपको विशेष लाभ दे सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में मान-सम्मान मिलने के संकेत हैं। करियर में उन्नति के योग हैं। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक तनाव कम होगा और परिवार से सहयोग मिलेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

गजलक्ष्मी राजयोग से आपकी आय में वृद्धि के संकेत हैं। व्यापार में बड़ा लाभ मिल सकता है। मित्रों की मदद से रुके काम पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के योग हैं। व्यापार विस्तार की योजना सफल हो सकती है। दांपत्य जीवन सुखद रह सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ साबित हो सकता है। पिता या गुरु समान व्यक्ति से लाभ मिलने के योग हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज निवेश सोच-समझकर करें। गजलक्ष्मी राजयोग से अचानक धन लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

साझेदारी के कामों में लाभ मिलने के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। व्यापारियों को नए अनुबंध मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। शत्रुओं पर विजय मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। गजलक्ष्मी राजयोग से धन संबंधी परेशानियां कम हो सकती हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

गजलक्ष्मी राजयोग आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। कला, मीडिया और शिक्षा से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। धन लाभ के अच्छे योग हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।