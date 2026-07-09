Aaj Ka Rashifal 09 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी सुबह 10 बजकर 37 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज अश्वनी नक्षत्र दोपहल 02 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज मेष राशि में संचरण करेंगे।

आज कन्या राशि वालों को आज करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। बुध आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे। वहीं नौकरी और व्यवसाय दोनों में उन्नति के अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। वहीं मकर राशि वालों आज विरोधियों पर विजय मिलने के योग हैं। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता की प्रशंसा होगी और व्यापार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

ज्योतिष शास्त्र: जन्मकुंडली में बुध ग्रह का क्या है महत्व, जानें जीवन पर इसका शुभ और अशुभ असर

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज भद्र महापुरुष राजयोग आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में नए ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। परिवार में भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

बुध का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए लाभ के नए अवसर बनेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी राशि में बना भद्र महापुरुष राजयोग सबसे अधिक शुभ प्रभाव देगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। नौकरी बदलने या प्रमोशन की दिशा में अच्छे संकेत मिलेंगे। व्यापार में विस्तार के योग हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। हालांकि भद्र राजयोग के प्रभाव से विदेश, शिक्षा और शोध कार्यों में जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। नौकरी में धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

भद्र महापुरुष राजयोग आपकी आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना मिलेगी और व्यापार में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे।मित्रों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। बुध आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे। वहीं नौकरी और व्यवसाय दोनों में उन्नति के अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

भद्र महापुरुष राजयोग भाग्य का साथ दिलाएगा। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और विदेश यात्रा से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज किसी भी आर्थिक निर्णय में सोच-समझकर कदम उठाएं। भद्र राजयोग रिसर्च, बीमा, बैंकिंग और गुप्त कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ देगा। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

बुध का गोचर आपकी साझेदारी और वैवाहिक जीवन को मजबूत करेगा। व्यापार में पार्टनर का सहयोग मिलेगा और नए अनुबंध लाभदायक रहेंगे। नौकरी में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज विरोधियों पर विजय मिलने के योग हैं। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता की प्रशंसा होगी और व्यापार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

भद्र महापुरुष राजयोग विद्यार्थियों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए शुभ रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। घर में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी और व्यापार में सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।