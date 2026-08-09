Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी सुबह 11 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 15वाँ दिन, कृष्ण वासुदेव द्वादशी, कामिका एकादशी, द्विपुष्कर योग है। आज मृगशिरा नक्षत्र शाम 02 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। साथ ही कई अन्य योग भी बन रहे हैं।

आज मिथुन राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। द्विपुष्कर योग करियर में नई संभावनाएं लेकर आएगा। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। आज कर्क राशि वालों भाग्य का साथ मिलेगा। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। वहीं मन प्रसन्न रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष दैनिक राशिफल

आज द्विपुष्कर योग का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहेगा।

व्यापारियों को रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। निवेश या नई साझेदारी पर विचार कर सकते हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ दैनिक राशिफल

द्विपुष्कर योग आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत बना सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पुराने ग्राहक से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

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मिथुन दैनिक राशिफल

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। द्विपुष्कर योग करियर में नई संभावनाएं लेकर आएगा। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है।

व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा।

कर्क दैनिक राशिफल

आज भाग्य का साथ मिलेगा। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी।

व्यापार में लाभ मिलेगा और धन संबंधी मामलों में राहत मिल सकती है। परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मानसिक शांति बनी रहेगी।

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सिंह दैनिक राशिफल

आज मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं। द्विपुष्कर योग आपके करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है।

व्यापार में लाभ रहेगा लेकिन बड़े निर्णय सोच-समझकर लें। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।

कन्या दैनिक राशिफल

द्विपुष्कर योग आपके लिए आर्थिक लाभ के अवसर लेकर आया है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी।

व्यापारियों को लाभ मिलेगा और नई डील फाइनल हो सकती है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला दैनिक राशिफल

आज का दिन सकारात्मक रहेगा। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। नौकरी में नई उपलब्धि मिल सकती है।

व्यापार में लाभ रहेगा और आय बढ़ने के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

वृश्चिक दैनिक राशिफल

आज भाग्य आपका साथ देगा। द्विपुष्कर योग के कारण पुराने प्रयास सफल हो सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

व्यापार में अच्छा लाभ होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

धनु दैनिक राशिफल

द्विपुष्कर योग आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि करेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।

व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर दैनिक राशिफल

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से निवेश लाभदायक साबित हो सकता है। करियर में प्रगति के संकेत हैं।

व्यापार में नए संपर्क लाभ दिलाएंगे। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

कुंभ दैनिक राशिफल

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। द्विपुष्कर योग आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेगा। नौकरी में प्रशंसा मिलेगी।

व्यापार में नई योजनाओं से लाभ होगा। परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन दैनिक राशिफल

द्विपुष्कर योग आपके लिए भाग्योदय के संकेत दे रहा है। नौकरी और कारोबार दोनों में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।