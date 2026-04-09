Aaj Ka Rashifal 09 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रात को 09 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचऱण करेंगे। वहीं आज सूर्य और मंगल मीन राशि में संयोग करके मंगलादित्य राजयोग बना रहे हैं।

साथ ही आज मूल नक्षत्र सुबह 8 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज कन्या राशि वालों दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। बिजनेस में साझेदारी से लाभ मिल सकता है । वहीं आज कुंभ राशि वालों को इस समय आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

11 अप्रैल से धनु, वृष, मिथुन राशि वालों को मिल सकता है किस्मत का साथ, 30 साल बाद बनेगा बुध और शनि का खास योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आपकी राशि से मंगलादित्य राजयोग 12वें भाव पर बन रहा है। इसलिए आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी रह सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के आय स्थान पर मंगलादित्य राजयोग बन रहा है। इसलिए मंगलादित्य राजयोग आपको आर्थिक लाभ दिला सकता है। निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं। मित्रों और संपर्कों से सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मंगलादित्य राजयोग आपकी राशि से कर्म भाव पर बन रहा है। इसलिए करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है।

19 अप्रैल से सिंह, वृष और कन्या राशि के लोगों के जीवन पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव, शुक्र ग्रह बनाएंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी राशि से मंगलादित्य राजयोग नवम भाव पर बन रहा है। इसलिए इस समय आपको भाग्य आपका साथ मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जो लाभदायक रहेगी।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

मंगलादित्य राजयोग आपकी राशि से अष्टम भाव पर बन रहा है। इसलिए आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अचानक खर्च या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी आ सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के मंगलादित्य राजयोग सप्तम भाव पर बन रहा है। इसलिए दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। बिजनेस में साझेदारी से लाभ मिल सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपकी राशि से मंगलादित्य राजयोग छठे भाव पर बन रहा है। इसलिए इस दौरान कामकाज में सफलता मिलेगी। शत्रु परास्त होंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, लेकिन दिनचर्या संतुलित रखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

मंगलादित्य राजयोग आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव पर बन रहा है। इसलिए इस दौरान रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से कन्यादान के बराबर फल मिलने की है मान्यता, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आपकी राशि से मंगलादित्य राजयोग चतुर्थ भाव पर बन रहा है। इसलिए घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। संपत्ति से जुड़ा लाभ मिल सकता है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के मंगलादित्य राजयोग तीसरे भाव पर बन रहा है। इसलिए संचार और नेटवर्किंग से लाभ होगा। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मंगलादित्य राजयोग आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना विवाद हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आपकी राशि से मंगलादित्य राजयोग लग्न भाव पर बन रहा है। इसलिए आपके लिए यह योग सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन अहंकार से बचें।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।