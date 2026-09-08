Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी दोपहर 02 बजकर 42 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 16वाँ दिन, अजा एकादशी पारण, कृष्ण दामोदर द्वादशी, पर्यूषण पर्वारम्भ, भौम प्रदोष व्रत, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। आज पुष्य नक्षत्र शाम 04 बजकर 39 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं।

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू किया गया कोई जरूरी काम भविष्य में लाभ दे सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकता है। धन लाभ के अवसर मिलेंगे और आर्थिक योजनाओं में सफलता मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

08 या 09 सितंबर कब है भौम प्रदोष व्रत, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत के अवसर लेकर आ सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरी और कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। धन संबंधी मामलों में लाभ के योग हैं। किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। आज का उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू किया गया कोई जरूरी काम भविष्य में लाभ दे सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को अटके हुए सौदे पूरे करने का अवसर मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आज का उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।

11 सितंबर को शुक्र करेंगे स्वाति नक्षत्र में प्रवेश, कन्या, कर्क और कुंभ राशि को नौकरी में पदोन्नति और धन- दौलत में वृद्धि के योग

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफल रहेंगे। नौकरी में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। कारोबार में संपर्कों का लाभ मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए रुके हुए कार्यों को गति देने वाला साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज का उपाय: भगवान गणेश का ध्यान करें।

17 सितंबर को सूर्य और बुध बनाएंगे बुधादित्य राजयोग, कन्या, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति के संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को सफलता मिल सकती है। धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। आज का उपाय: शिव मंदिर में दीपक जलाएं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आप अपने करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपके प्रयासों को सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। नौकरी में पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि अनावश्यक खरीदारी से बचें। आज का उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।

31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति करेंगे सिंह राशि में गोचर, कर्क, सिंह, तुला और मेष राशि वालों को करियर और धनलाभ के योग

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकता है। धन लाभ के अवसर मिलेंगे और आर्थिक योजनाओं में सफलता मिल सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ उठाकर महत्वपूर्ण कार्य पूरा करें। आज का उपाय: जरूरतमंद को हरी मूंग का दान करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज का उपाय: भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से अटका कोई काम पूरा हो सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी और इसका फायदा भविष्य में मिलेगा। कारोबार में लाभ के योग हैं। धन को लेकर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आज का उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम में सफलता के संकेत हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया प्रयास आपके लिए लाभकारी हो सकता है। परिवार में किसी शुभ आयोजन की योजना बन सकती है। आज का उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज करियर में स्थिरता के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता की प्रशंसा हो सकती है। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। घर-परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें। आज का उपाय: शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरी और कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिल सकता है। धन लाभ के साथ बचत बढ़ाने का मौका मिलेगा। दोस्तों या सहयोगियों से महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। आज का उपाय: भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो कोई अच्छा विकल्प सामने आ सकता है। व्यापार में लाभ होगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहायक हो सकता है। आज का उपाय: भगवान शिव को दूध और जल अर्पित करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।