Aaj Ka Rashifal 08 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 10 बजकर 15 मिनट तक रहेगी। वहीं इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 17वाँ दिन, त्रयोदशी श्राद्ध, गुरु प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, कलि युग दिवस, भद्रा, आडल योग, विडाल योग है। आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रात 09 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे।

कन्या राशि वालों को आज करियर में शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। व्यापारियों को किसी नए ग्राहक से लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। कार्यस्थल पर आपके फैसले की सराहना होगी। व्यापार में अचानक लाभ का अवसर मिल सकता है। पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और काम की तारीफ होगी। कारोबार में किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने के संकेत हैं। धन के मामले में स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। शुक्ल योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आज आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर बन सकते हैं। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई डील पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। धन निवेश करते समय जल्दबाजी से बचें। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। शुक्ल योग आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको काम के सिलसिले में भागदौड़ करनी पड़ सकती है। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ पाने के लिए मेहनत अधिक करनी होगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। शुक्ल योग आपकी योजनाओं को गति देने वाला रहेगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रह सकता है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत नजर आएगी। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। शुक्ल योग आपके लिए नई शुरुआत का अवसर ला सकता है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और कारोबार में अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन दिखावे पर खर्च करने से बचें। प्रेम और दांपत्य जीवन में अपनापन बढ़ेगा। शुक्ल योग आपके लिए विशेष रूप से सकारात्मक रह सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों को आज करियर में शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। व्यापारियों को किसी नए ग्राहक से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, हालांकि बजट बनाकर चलना बेहतर होगा। परिवार में शांति रहेगी। शुक्ल योग आपको मेहनत का अच्छा परिणाम दिला सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपके लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी पर विचार कर सकते हैं। कारोबार में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होने की संभावना है। धन लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। रिश्तों में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। शुक्ल योग आपके लिए सफलता की राह आसान कर सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। कार्यस्थल पर आपके फैसले की सराहना होगी। व्यापार में अचानक लाभ का अवसर मिल सकता है। पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। शुक्ल योग आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपको अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना होगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। कारोबार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी। धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। शुक्ल योग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए आज करियर के लिहाज से अच्छा दिन रह सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुक्ल योग आपके प्रयासों को सफलता में बदलने में मदद कर सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपको आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लेने होंगे। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और कोई जरूरी काम समय पर पूरा हो सकता है। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है। रिश्तों में धैर्य रखें। शुक्ल योग धीरे-धीरे आपके पक्ष में परिस्थितियां बनाने वाला रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी प्रतिभा सामने आएगी। कारोबार में पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अनावश्यक खरीदारी से बचें। दांपत्य जीवन में सहयोग और समझ बढ़ेगी। शुक्ल योग आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को मजबूत करेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।