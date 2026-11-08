Aaj Ka Rashifal 08 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 11 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज लक्ष्मी पूजा, चतुर्थ चातुर्मास का 18वाँ दिन, नरक चतुर्दशी, केदार गौरी व्रत, तमिल दीपावली, दीवाली, चोपड़ा पूजा, शारदा पूजा, काली पूजा, दीपमालिका, कमला जयन्ती, दर्श अमावस्या, आडल योग है। आज स्वाती नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। वहीं आज सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बन रहा है।

आज बुधादित्य राजयोग मेष राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आज कार्यक्षेत्र में मकर राशि वालों की पहचान बढ़ सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। परिवार में खुशखबरी मिलने के संकेत हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

22 नवंबर को शुक्र और बुध बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग; मकर, कर्क और मेष राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज बुधादित्य राजयोग आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

बुधादित्य राजयोग आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। कारोबार में कोई अच्छी डील मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और धन खर्च पर नियंत्रण रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कारोबार में नए अवसर सामने आएंगे। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

बुधादित्य राजयोग आपके लिए धन लाभ के अवसर लेकर आ सकता है। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी और परिवार में सुख-शांति रहेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपकी राशि में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, जिससे आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। नौकरी और कारोबार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलने के योग हैं। हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

बुधादित्य राजयोग आपके लिए लाभ के नए अवसर बना सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। परिवार में खुशखबरी मिलने के संकेत हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी और कारोबार में आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपको सावधानी से फैसले लेने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने काम का लाभ मिल सकता है। धन के मामले में जल्दबाजी न करें और पारिवारिक रिश्तों को समय दें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।