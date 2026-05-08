Aaj Ka Rashifal 08 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 12 बजकर 21 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा रात को 1 बजकर 26 मिनट पर मकर राशि में संचरण कर गए हैं।

साथ ही आज उत्तराषाढा नक्षत्र शाम 06 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा । साथ ही आज तुला राशि वालों की गोचर कुंडली से चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव पर हो रहा है। इसलिए माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। चंद्रमा का गोचर संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ दे सकता है। आज मकर राशि वालों को चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास और आपकी परसैनिलिटी में आकर्षण बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके कर्म भाव को एक्टिव कर रहा है। नौकरी और व्यापार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सलाह लाभ दे सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा। लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मकर राशि में चंद्रमा का संचरण आपको धन और निवेश के मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। किसी पुराने काम को पूरा करने में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलने के योग हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, जिससे वैवाहिक और साझेदारी संबंधी मामलों में सुधार आ सकता है। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में भावुकता से बचें और बातचीत में संयम रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का है। चंद्रमा का प्रभाव कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ा सकता है। विरोधियों पर विजय मिलने के संकेत हैं। खानपान का ध्यान रखें और तनाव से दूरी बनाए रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर प्रेम संबंधों और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ माना जा रहा है। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली से चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव पर हो रहा है। इसलिए माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। चंद्रमा का गोचर संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ दे सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

मकर राशि में चंद्रमा का संचरण आपके साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है। मीडिया, मार्केटिंग और लेखन से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रह सकता है। छोटी यात्रा संभव है।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी। चंद्रमा का गोचर धन भाव में होने से आय और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास और आपकी परसैनिलिटी में आकर्षण बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिल सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी रह सकती है, इसलिए आराम भी करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा का प्रभाव खर्चों और मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। बेवजह की चिंता से बचें। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। ध्यान और योग करने से मानसिक शांति मिलेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आय और लाभ के मामलों में शुभ संकेत दे रहा है। दोस्तों और सामाजिक संपर्कों से फायदा मिल सकता है। नौकरी में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।