Aaj Ka Rashifal 08 March 2026: वैदिक पंचांग अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शाम को 9 बजकर 10 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज रविवार का दिन है। आज रंगपंचमी और अभिजीत मुहूर्त है। इसके साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज स्वाती नक्षत्र सुबह 01:31 पी एम तक रहेगा। वहीं उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज मालव्य राजयोग भी बन रहा है। ऐसे में आज कुछ राशियों के लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साथ ही उधार धन मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज मेष राशि के जातकों के लिए मीन राशि में बना मालव्य राजयोग मानसिक शांति और आध्यात्मिक रुचि बढ़ा सकता है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी, लेकिन अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह योग लाभदायक साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं और लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है। मित्रों और सामाजिक संपर्कों से भी फायदा मिल सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज मिथुन राशि वालों के लिए मीन राशि में बना मालव्य राजयोग करियर में उन्नति के संकेत दे रहा है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में भी विस्तार के योग बन रहे हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग भाग्य का साथ दिला सकता है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यात्रा के योग भी बन सकते हैं जो भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगे।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज सिंह राशि वालों के लिए यह योग मिश्रित परिणाम दे सकता है। अचानक धन लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन निवेश करते समय सावधानी रखना जरूरी है। स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए मीन राशि में बना मालव्य राजयोग रिश्तों के लिए शुभ माना जा रहा है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है और साझेदारी के कामों में लाभ मिलने के योग हैं। व्यापार में नई डील भी मिल सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज तुला राशि वालों के लिए यह योग कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता रखने की जरूरत हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह योग रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज धनु राशि के जातकों के लिए मीन राशि में बना मालव्य राजयोग पारिवारिक सुख में वृद्धि कर सकता है। घर या संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए यह योग संचार और संपर्कों से लाभ दिला सकता है। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम दे सकता है। धन संचय करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज मीन राशि वालों के लिए यह मालव्य राजयोग विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में प्रगति के योग बन सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।