Aaj Ka Rashifal 08 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की अष्टमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 23वाँ दिन, अधिक कालाष्टमी, अधिक मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, पञ्चक, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज शतभिषा नक्षत्र सुबह 09 बजकर 09 मिनट तक है। वहीं उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में वृष राशि वालों को आज का दिन आर्थिक मामलों में शुभ साबित हो सकता है। प्रीति योग की कृपा से धन लाभ के नए अवसर मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। वहीं तुला राशि वालों को आज का दिन खुशियां लेकर आ सकता है। प्रीति योग आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ सकता है। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज प्रीति योग के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ होने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में शुभ साबित हो सकता है। प्रीति योग की कृपा से धन लाभ के नए अवसर मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आप नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। प्रीति योग आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आया है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों के साथ संबंध मजबूत होंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचें। प्रीति योग के प्रभाव से पारिवारिक रिश्तों में मिठास आएगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। प्रीति योग आपके मान-सम्मान में वृद्धि कर सकता है। व्यापार में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। प्रीति योग की वजह से लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल साबित हो सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन खुशियां लेकर आ सकता है। प्रीति योग आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ सकता है। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वहीं कला और मीडिया से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। प्रीति योग के प्रभाव से पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला साबित हो सकता है। प्रीति योग से भाग्य मजबूत रहेगा और कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि प्रीति योग के प्रभाव से रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सेहत पर ध्यान दें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रीति योग आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। नौकरी और व्यापार में लाभ होने के योग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन मानसिक शांति देने वाला रहेगा। प्रीति योग के प्रभाव से आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।