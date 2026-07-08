Aaj Ka Rashifal 08 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी दोपहर 12 बजकर 21 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पञ्चक, गण्ड मूल, आडल योग है। आज रेवती नक्षत्र शाम 04 बजे तक रहेगा। वहीं उसके बाद अश्वनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज मीन राशि में शाम को 4 बजे तक संचरण करेंगे। उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

आज वृष राशि वालों को आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी पुराने मामले को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें। व्यापार में सोच-समझकर निवेश करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। ध्यान और योग करने से मानसिक शांति मिलेगी। वहीं तुला राशि वालों की आज दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। साझेदारी में किए गए कार्य लाभ देंगे। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। नौकरी में सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी पुराने मामले को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें। व्यापार में सोच-समझकर निवेश करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। ध्यान और योग करने से मानसिक शांति मिलेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी आय और लाभ से जुड़े मामलों में शुभ संकेत दे रहा है। रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

करियर के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। व्यापार में नए संपर्क लाभदायक रहेंगे। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से कई कार्य आसानी से पूरे होंगे। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लंबी यात्रा की योजना बन सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज जोखिम वाले कार्यों से दूरी बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक रहेगी। नौकरी में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। खानपान पर विशेष ध्यान दें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। साझेदारी में किए गए कार्य लाभ देंगे। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। नौकरी में सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। व्यापार में विरोधियों पर बढ़त बनाए रखेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन अधिक काम का दबाव महसूस हो सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपको आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। संपत्ति या वाहन से जुड़े कार्य पूरे होने के संकेत हैं। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। व्यापार सामान्य रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं। रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ रहेगा। खानपान संतुलित रखें और अनावश्यक खर्च से बचें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।