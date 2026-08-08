Aaj Ka Rashifal 08 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 01 बजकर 59 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 14वाँ दिन, रोहिणी व्रत, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, मधुसर्पिष योग, विडाल योग है। आज रोहिणी नक्षत्र शाम 04 बजकर 51 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा।

आज धनु राशि वालों को आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। करियर में उन्नति के संकेत हैं और व्यापार में अच्छी आमदनी हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। आज कुंभ राशि वालों के लिए उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। व्यापार में लाभ और नए संपर्क बनने की संभावना है। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जबकि व्यापारियों को नए ग्राहकों से लाभ हो सकता है।

अमृत सिद्धि योग आर्थिक मामलों में मजबूती देगा। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे।

सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार में पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।

अमृत सिद्धि योग आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन नए अवसर लेकर आएगा। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है।

सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। धन लाभ के भी संकेत हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपके निर्णय लाभदायक साबित होंगे। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा और अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे। व्यापार में नए अनुबंध मिलने की संभावना है।

अमृत सिद्धि योग से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। निवेश के लिए दिन शुभ माना जा सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। पुराने विवाद समाप्त होने की संभावना है।

सर्वार्थ सिद्धि योग से भाग्य मजबूत रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यात्रा का योग भी बन सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी।

अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से धन संबंधी परेशानियां कम होंगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। नौकरी में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और व्यापार में लाभदायक सौदे होने की संभावना है।

सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ के साथ परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। करियर में उन्नति के संकेत हैं और व्यापार में अच्छी आमदनी हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी।

अमृत सिद्धि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय लाभ देंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापार में विस्तार के अवसर बनेंगे।

सर्वार्थ सिद्धि योग से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। व्यापार में लाभ और नए संपर्क बनने की संभावना है।

अमृत सिद्धि योग आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य को लेकर संतुलित दिन रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा। करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ और नए अवसर प्राप्त होंगे।

सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से धन लाभ, मान-सम्मान और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।