Aaj Ka Rashifal 08 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शाम को 07 बजकर 01 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज  भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में सुबह 5 बजकर 54 मिनट तक संचऱण करेंगे। वहीं उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 

साथ ही आज ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 5 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा।  ऐसे आज मिथुन राशि वालों का बिजनेस में पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रह सकता है । वहीं आज धनु राशि वालों के भाई-बहनों से संबंध मजबूत होंगे और सहयोग मिलेगा। नई योजनाएं सफल हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

30 अप्रैल से मिथुन, कर्क और मेष राशि वालों को मिल सकता है किस्मत का साथ, व्यापार के दाता बुध करेंगे मेष राशि में प्रवेश

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे किस्मत का साथ मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। करियर में नई दिशा मिल सकती है और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जिससे जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अचानक धन लाभ या हानि दोनों की स्थिति बन सकती है। रिसर्च से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। पुराने मामलों का समाधान निकल सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित हैं, जिससे साझेदारी और रिश्तों में मजबूती देखने को मिल सकती है। साथ ही बिजनेस में पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रह सकता है और आपसी समझ मजबूत होगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है। साथ ही ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आप अपनी मेहनत से पहचान बना पाएंगे। प्रतियोगिता में जीत मिलने के संकेत हैं।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, जिससे रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। साथ ही प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। छात्रों के लिए यह समय अच्छा है, एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, जिससे घर-परिवार से जुड़े कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। साथ ही परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रॉपर्टी, वाहन या घर से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव में हैं, जिससे आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी। छोटे-छोटे प्रयास बड़े परिणाम दे सकते हैं। भाई-बहनों से संबंध मजबूत होंगे और सहयोग मिलेगा। नई योजनाएं सफल हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और बचत पर कर सकते हैं। साथ ही परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और पारिवारिक माहौल बेहतर रहेगा।

30 अप्रैल से मिथुन, कर्क और मेष राशि वालों को मिल सकता है किस्मत का साथ, व्यापार के दाता बुध करेंगे मेष राशि में प्रवेश

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप अपने फैसलों को लेकर स्पष्ट रहेंगे और नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। विदेश से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत हैं। मन थोड़ा अशांत रह सकता है और आप अपने भविष्य को लेकर गहराई से सोच सकते हैं।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में हैं, जिससे आय और लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। मित्रों और नेटवर्क से सहयोग मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभ देंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर में उन्नति के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।