Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी शाम 05 बजकर 03 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 15वाँ दिन, बछ बारस द्वादशी, अजा एकादशी, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज पुनर्वसु नक्षत्र शाम 06 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे।

मेष राशि वालों को आज का दिन कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। बुध का गोचर आपकी कार्यक्षमता और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ा सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को किसी महत्वपूर्ण सौदे में लाभ के संकेत हैं। वृश्चिक राशि वालों को आज आज आय के नए स्रोत तलाशने में सफलता मिल सकती है। मित्रों और परिचितों से मिलने वाला सहयोग आपके काम आ सकता है। व्यापार में नई डील या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। पुराने संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। बुध का गोचर आपकी कार्यक्षमता और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ा सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को किसी महत्वपूर्ण सौदे में लाभ के संकेत हैं। खर्चों को लेकर थोड़ी सावधानी रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके लिए शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक परिणाम ला सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंधों में बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर होंगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है। परिवार, संपत्ति और घरेलू मामलों से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेने से फायदा होगा। काम के सिलसिले में नई योजना बन सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपकी वाणी और संवाद शैली प्रभावशाली रह सकती है। बुध का गोचर संपर्कों और नेटवर्किंग के माध्यम से लाभ दिला सकता है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी यात्रा से भी फायदा होने के योग हैं।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

धन और आर्थिक मामलों में बुध का गोचर आपको व्यावहारिक निर्णय लेने में मदद कर सकता है। रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना है। नौकरी में अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने का लाभ मिलेगा। हालांकि अनावश्यक खरीदारी से बजट बिगाड़ने से बचें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बुध आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और ज्योतिष में बुध को कन्या में उच्च माना जाता है। आत्मविश्वास, बुद्धि और निर्णय क्षमता में वृद्धि महसूस हो सकती है। करियर में नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है। व्यापार में रणनीति बनाने के लिए दिन अनुकूल है।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

बुध का गोचर आपको खर्चों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। विदेश, यात्रा या दूर स्थान से जुड़े काम में प्रगति हो सकती है। नौकरी में पर्दे के पीछे की मेहनत का परिणाम आगे मिल सकता है। मानसिक शांति के लिए अनावश्यक चिंताओं से बचें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आय के नए स्रोत तलाशने में सफलता मिल सकती है। मित्रों और परिचितों से मिलने वाला सहयोग आपके काम आ सकता है। व्यापार में नई डील या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। पुराने संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। निवेश करते समय पूरी जानकारी जरूर लें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

करियर के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। बुध का गोचर आपकी पेशेवर योजनाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में अपनी बात तथ्यों के साथ रखें। व्यापार में रणनीति बदलने से लाभ मिल सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने के साथ आपकी मेहनत भी रंग ला सकती है। उच्च शिक्षा, यात्रा और नए ज्ञान से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पिता या वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके लिए अचानक आर्थिक लाभ या किसी पुराने मामले में समाधान लेकर आ सकता है। साझेदारी से जुड़े काम में पारदर्शिता रखें। शोध, तकनीक और गुप्त विषयों से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। स्वास्थ्य के मामले में दिनचर्या व्यवस्थित रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके दांपत्य और साझेदारी के क्षेत्र को प्रभावित करेगा। जीवनसाथी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। व्यापारिक साझेदारी में कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है। किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।