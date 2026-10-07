Aaj Ka Rashifal 07 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात 11 बजकर 16 मिनट तक रहेगी। वहीं इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 16वाँ दिन, इन्दिरा एकादशी पारण, कृष्ण कल्कि द्वादशी, द्वादशी श्राद्ध, गण्ड मूल, शुभ और विडाल योग है। आज मघा नक्षत्र रात 09 बजकर 40 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे।

आज शुभ योग मेष राशि वालों लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। कारोबार में नई डील या ग्राहक से लाभ मिलने के संकेत हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आगे चलकर तरक्की का रास्ता खोल सकती है। व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। शुभ योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शुभ योग आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। कारोबार में नई डील या ग्राहक से लाभ मिलने के संकेत हैं। धन के मामले में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ चल रही गलतफहमी दूर हो सकती है।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आगे चलकर तरक्की का रास्ता खोल सकती है। व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। शुभ योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको करियर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कारोबार में संपर्कों का फायदा मिलेगा। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। शुभ योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत के बाद सफलता देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में जल्दबाजी से बचें, लेकिन सोच-समझकर लिया गया फैसला फायदा देगा। धन से जुड़े मामलों में सुधार के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रमा सिंह राशि में रहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। शुभ योग के प्रभाव से नौकरी और कारोबार में नए अवसर सामने आ सकते हैं। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक हो सकती है। दांपत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। नौकरी में काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। कारोबार में नई योजना शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। धन संबंधी मामलों में सावधानी से फैसला लें। परिवार में किसी सदस्य से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज शुभ योग आपके लिए विशेष लाभ लेकर आ सकता है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन बढ़ने की चर्चा हो सकती है। व्यापारियों को नई डील से फायदा मिल सकता है। धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है और रिश्ते में मधुरता आएगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों को आज मेहनत का पूरा लाभ मिल सकता है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण काम समय पर पूरा होने से अधिकारी खुश होंगे। कारोबार में पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन फिजूल खर्च से बचें। शुभ योग आपको आत्मविश्वास देगा। परिवार में माहौल सकारात्मक रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपके लिए नए अवसरों का दिन है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। व्यापार में विस्तार की योजना बना सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ योग के प्रभाव से अटके हुए काम स्पीड पकड़ सकते हैं। दांपत्य जीवन में सहयोग और प्रेम बना रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज कामकाज में कुछ अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि शुभ योग के कारण मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़े मामले में लाभ की संभावना है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। जीवनसाथी के साथ बातचीत करके किसी महत्वपूर्ण रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। कारोबार में लाभ बढ़ाने का अवसर मिलेगा। शुभ योग के कारण आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। पुराने मित्र से मिली सलाह आपके काम आएगी। परिवार और दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज शुभ योग सकारात्मक रिजल्ट दे सकता है। नौकरी में आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कारोबार में कोई रुका हुआ सौदा पूरा हो सकता है। धन की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन उधार देने से बचें। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ भविष्य को लेकर अच्छी योजना बन सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।