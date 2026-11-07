Aaj Ka Rashifal 07 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 17वाँ दिन, काली चौदस, हनुमान पूजा, मासिक शिवरात्रि, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज चित्रा नक्षत्र रहेगा। वहीं आज चंद्रमा कन्या राशि में शाम 5 बजकर 15 मिनट तक रहेंगे। वहीं उसके बाद तुला राशि में गोचर कर जाएंगे।

आज कन्या राशि वालों के लिए सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं और कारोबार में अच्छी कमाई हो सकती है। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे। आज वृश्चिक राशि वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

22 नवंबर को शुक्र और बुध बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग; मकर, कर्क और मेष राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से आपके अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं और नौकरी में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए लाभ के अवसर लेकर आ सकता है। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है और पुराने निवेश से फायदा होने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कारोबार में कोई अच्छी डील मिल सकती है। धन से जुड़ी परेशानियां कम होने के संकेत हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपके लिए सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं और कारोबार में अच्छी कमाई हो सकती है। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज सर्वार्थ सिद्धि योग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे और नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए तरक्की के संकेत दे रहा है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और रुका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद है। किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं। मित्रों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। नौकरी में सफलता मिलने के साथ धन लाभ के अवसर बनेंगे और व्यापार में नई योजना फायदेमंद साबित हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।