Aaj Ka Rashifal 07 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज रवि योग, साध्य योग और विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 06 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही आज मेष राशि वालों को रवि योग के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। आज मिथुन राशि वालों को रवि योग नई ऊर्जा और उत्साह दे सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। साध्य योग की वजह से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार में नई योजना लाभ दे सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में राहत देने वाला रह सकता है। साध्य योग के प्रभाव से निवेश से जुड़े फैसले लाभकारी हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि योग आज आपको नई ऊर्जा और उत्साह दे सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज साध्य योग आपके अधूरे कार्य पूरे कराने में मदद कर सकता है। मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापारियों को धन लाभ के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग सिंह राशि वालों के लिए विशेष शुभ माना जा रहा है। मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन योजनाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल रह सकता है। साध्य योग की वजह से कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आज आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है। व्यापार में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दिला सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहने की संभावना है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। साध्य योग की वजह से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। धैर्य बनाए रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा से लाभ हो सकता है। आर्थिक मामलों में दिन शुभ रह सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज साध्य योग आपकी योजनाओं को गति दे सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापारियों के लिए नए संपर्क लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रह सकता है। रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ सकता है और करियर में प्रगति के संकेत मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

साध्य योग आज आपके लिए मानसिक शांति और स्थिरता लेकर आ सकता है लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़ें। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।