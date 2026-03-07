Aaj Ka Rashifal 07 March 2026: वैदिक पंचांग अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम को 7 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज शनिवार का दिन है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। साथ ही आज चित्रा नक्षत्र सुबह 11:15 ए एम तक रहेगा। वहीं उसके बाद स्वाती नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

ऐसे में आज कर्क राशि वालों के घर में किसी शुभ कार्य या पारिवारिक चर्चा की संभावना बन सकती है। साथ ही कुंभ राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं।। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हो रहा है, जिससे दांपत्य जीवन और साझेदारी के मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हो सकती है। व्यापार करने वालों को साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं। हालांकि किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत आपको सफलता दिला सकती है। पुराने रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखें और अनावश्यक तनाव से दूर रहें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है, जिससे रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसी नए काम या योजना को लेकर उत्साह बना रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। परिवार और घरेलू मामलों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। घर में किसी शुभ कार्य या पारिवारिक चर्चा की संभावना बन सकती है। संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई विषय भी सामने आ सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हो रहा है। इस दौरान साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर रह सकते हैं और छोटी यात्राओं के योग भी बन सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आर्थिक मामलों पर ध्यान बढ़ सकता है। आय के नए स्रोत मिलने की संभावना बन सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हो सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे मन में नए विचार और योजनाएं आ सकती हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि भावनात्मक निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी है। मानसिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखना बेहतर रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में हो रहा है, जिससे आय और लाभ के अवसर मिल सकते हैं। मित्रों और परिचितों से सहयोग मिलने के संकेत हैं। किसी योजना में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय करियर और कार्यक्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। आपकी मेहनत और प्रयासों को पहचान मिल सकती है। अधिकारियों का सहयोग भी मिल सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में हो रहा है। भाग्य का साथ मिल सकता है और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान थोड़ा सावधानी से काम करने की जरूरत हो सकती है। अचानक खर्च या किसी विषय को लेकर चिंता बढ़ सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।