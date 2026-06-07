Aaj Ka Rashifal 07 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 22वाँ दिन, अधिक भानु सप्तमी, भद्रा, पञ्चक, द्विपुष्कर योग, रवि योग, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 7 बजकर 55 मिनट तक है। वहीं उसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज कर्क राशि वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। द्विपुष्कर योग से किए गए प्रयास भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। वहीं कन्या राशि वालों को आज साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। द्विपुष्कर योग के कारण व्यवसाय में विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखद साबित हो सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज द्विपुष्कर योग आपके अधूरे कार्यों को पूरा कराने में मदद करेगा। नौकरी और व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। रवि योग के प्रभाव से विरोधियों पर विजय मिल सकती है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन निवेश और बचत के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। द्विपुष्कर योग के कारण धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। व्यापार में पुराने प्रयासों का लाभ मिलने के संकेत हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि योग आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलने के योग हैं। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ साबित हो सकता है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। द्विपुष्कर योग से किए गए प्रयास भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग आपकी नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा। साथ ही कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। द्विपुष्कर योग के कारण व्यवसाय में विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखद साबित हो सकता है। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकता है। नौकरी में पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिल सकता है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

द्विपुष्कर योग के कारण भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। रवि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपके संपर्क और संचार कौशल से लाभ मिलेगा। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से छोटी शुरुआत भी भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ रह सकता है। साथ ही धन संचय के प्रयास सफल हो सकते हैं। रवि योग के कारण कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा। द्विपुष्कर योग के प्रभाव से नई योजनाओं की शुरुआत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।