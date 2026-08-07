Aaj Ka Rashifal 07 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 04 बजकर 36 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 13वाँ दिन, मासिक कार्तिगाई, भद्रा, आडल योग, विडाल योग है। आज भरणी नक्षत्र शाम 06 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा।

आज कन्या राशि वालों कोआज भाग्य आपका साथ देगा। उच्च के चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे, जिससे धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं । आज चंद्रमा का गोचर मेष राशि से दूसरे भाव में रहेगा, जिससे आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेगा, जिससे आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी।

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। किसी प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें। अनावश्यक खर्च से बचें और निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

उच्च के चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी।

स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेंगे। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें।

विदेश से जुड़े कार्यों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें।

योग और ध्यान करने से मन शांत रहेगा। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

उच्च के चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में रहेंगे। आय में वृद्धि के संकेत हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात लाभदायक रहेगी। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नई योजनाओं में निवेश करना लाभदायक साबित हो सकता है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से कर्म भाव में रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपके काम की प्रशंसा होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कार्य और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। उच्च के चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे, जिससे धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं।

विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाएगी।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा। आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। निवेश और साझेदारी के मामलों में सावधानी बरतना उचित रहेगा।

कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। पर्याप्त आराम करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

उच्च के चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खानपान संतुलित रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे। विरोधियों पर विजय मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं।

स्वास्थ्य में सुधार होगा। नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

उच्च के चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे। विद्यार्थियों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है।

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। निवेश के लिए समय अनुकूल माना जा सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

कार्यक्षेत्र में संतुलित व्यवहार लाभ देगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

उच्च के चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं।

भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच और मेहनत से सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।