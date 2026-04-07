Aaj Ka Rashifal 07 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम को 04 बजकर 34 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। आज विंछुड़ो, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। ऐसे आज वृष राशि वालों को निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। वहीं आज कर्क राशि वालों कोसाथ ही पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च बढ़ सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। वहं रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। हालांकि गुस्से पर नियंत्रण रखें, नहीं तो रिश्तों में खटास आ सकती है।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। किसी शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है, खानपान पर ध्यान दें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रवि योग बनने से आज आपको मानसिक शांति मिल सकती है। साथ ही पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च बढ़ सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपका नौकरीपेशा लोगों का कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ सकता है। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। हालांकि अहंकार से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। साथ ही लंबे समय से रुका काम पूरा हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अचानक खर्च बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें और किसी भी विवाद से दूर रहें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रवि योग से आपको साझेदारी के कार्य में लाभ मिल सकता है। बिजनेस में विस्तार के योग हैं। दांपत्य जीवन और प्रेम जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। इसलिए लगातार बहसबाजी से बचें।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आप कोई बड़ी व्यवसायिक डील कर सकते हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। हालांकि भावनात्मक फैसलों से बचें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।