Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी रात 10 बजकर 29 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 14वाँ दिन, भद्रा, विडाल योग है। आज आर्द्रा नक्षत्र रात 07 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे।



कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। मालव्य राजयोग आपकी आय और पारिवारिक सुख को मजबूत कर सकता है। नौकरी में वेतन वृद्धि या अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। कारोबार में पुराने संपर्कों से लाभ होगा। मीन राशि वालों को आज मीन राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान रहना होगा। मालव्य राजयोग के कारण सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम में फायदा हो सकता है, लेकिन अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

3 अक्टूबर को वैभव के दाता शुक्र होंगे वक्री, कन्या, तुला, कर्क और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की और धनलाभ के योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग साझेदारी और रिश्तों के लिहाज से शुभ रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में नई साझेदारी या किसी महत्वपूर्ण डील की संभावना बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए तुला में बना मालव्य राजयोग आपके लिए विशेष लाभकारी रह सकता है। नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। परिवार में सुख-सुविधाओं से जुड़ी कोई खरीदारी हो सकती है। प्रेम जीवन भी सुखद रहेगा।

17 अक्टूबर को शुक्र और सूर्य बनाएंगे शुक्रादित्य राजयोग, तुला, कन्या, कर्क और कुंभ राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए यह राजयोग रचनात्मक कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ देने वाला रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मीडिया, लेखन, कला और मनोरंजन से जुड़े लोगों को नई उपलब्धि मिल सकती है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा। नौकरी में आपकी प्रतिभा की तारीफ हो सकती है और आय बढ़ाने का कोई नया रास्ता सामने आ सकता है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग परिवार और सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत दे रहा है। घर-परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बनेगा। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ी योजना आगे बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन घरेलू खर्च भी बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन संपर्क और संवाद के लिहाज से अच्छा रहेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दे सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को छोटी लेकिन लाभदायक डील मिल सकती है। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। सोशल नेटवर्किंग और रचनात्मक काम करने वालों को विशेष फायदा हो सकता है।

18 सितंबर को मंगल बनाएंगे नीचभंग राजयोग, मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। मालव्य राजयोग आपकी आय और पारिवारिक सुख को मजबूत कर सकता है। नौकरी में वेतन वृद्धि या अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। कारोबार में पुराने संपर्कों से लाभ होगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होंगे। हालांकि अनावश्यक खरीदारी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए 6 सितंबर का दिन सबसे खास रहने वाला है। आपकी राशि में शुक्र के विराजमान होने से मालव्य राजयोग का सीधा प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी, रिश्तों और कार्यक्षेत्र पर पड़ सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। व्यापार में बड़ी डील फाइनल हो सकती है। प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। नया वाहन, घर या कोई महंगी वस्तु खरीदने की योजना भी आगे बढ़ सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज खर्च और निवेश के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। विदेश से जुड़े काम या संपर्कों से लाभ मिल सकता है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों को मालव्य राजयोग से आर्थिक और सामाजिक लाभ मिल सकता है। व्यापार में प्रगति के अवसर मिलेंगे और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। मित्रों और परिचितों से महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के साथ धार्मिक या मनोरंजक यात्रा की योजना बन सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग करियर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। कारोबारियों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई डील मिल सकती है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर सामने आएंगे। उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। लंबी यात्रा की योजना भी बन सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान रहना होगा। मालव्य राजयोग के कारण सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम में फायदा हो सकता है, लेकिन अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं। प्रेम और दांपत्य जीवन में धैर्य बनाए रखें। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहना बेहतर होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।