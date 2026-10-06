Aaj Ka Rashifal 06 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 15वाँ दिन, एकादशी श्राद्ध, इन्दिरा एकादशी, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज आश्लेषा नक्षत्र रात 10 बजकर 17 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा कर्क राशि में रात 10 बजकर 17 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे।

आज सिंह राशि वालों को अपने काम में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। सिद्ध योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। कारोबार में निवेश का विचार बन सकता है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें। आज कार्यक्षेत्र में मकर राशि वालों को मेहनत का पूरा लाभ मिलने की संभावना है। किसी पुराने विवाद या काम का समाधान निकल सकता है। कारोबार में आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए नई शुरुआत के अवसर लेकर आ सकते हैं। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार में किसी सदस्य से सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की सराहना होगी और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नया सौदा फायदेमंद साबित हो सकता है। धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी लेने का विचार सफल हो सकता है। व्यापार में नए संपर्क लाभ देंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। लंबे समय से अटका कोई जरूरी काम पूरा होने की संभावना है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। कारोबारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी से कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको अपने काम में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। सिद्ध योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। कारोबार में निवेश का विचार बन सकता है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपके लिए आज का दिन काफी अच्छा रह सकता है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। कारोबार में नए ग्राहक और नए अवसर मिलने के योग हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक लाभ के साथ परिवार में भी खुशियां बढ़ेंगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और किसी पुराने काम का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कारोबार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। धन से जुड़ी समस्या कम हो सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज सिद्ध योग आपके लिए सफलता के संकेत दे रहा है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे भविष्य में लाभ होगा। व्यापार में कोई बड़ा निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि काम के साथ आराम पर भी ध्यान दें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपके लिए दिन नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी में सीनियर अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। कारोबार में किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत लाभदायक रहेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से महत्वपूर्ण काम पूरे हो सकते हैं। दांपत्य जीवन में सुखद माहौल रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत का पूरा लाभ मिलने की संभावना है। किसी पुराने विवाद या काम का समाधान निकल सकता है। कारोबार में आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। परिवार में किसी शुभ समाचार से माहौल अच्छा रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए करियर में आगे बढ़ने के अवसर ला सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पद में बदलाव की संभावना है। कारोबारियों को नई डील मिल सकती है। धन लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता की प्रशंसा होगी और कोई महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक पूरा होगा। व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नई योजना शुरू करना लाभदायक हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।