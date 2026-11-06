Aaj Ka Rashifal 06 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 10 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 16वाँ दिन, रमा एकादशी पारण, धनतेरस, यम दीपम, यम पञ्चक प्रारम्भ, शुक्र प्रदोष व्रत, विडाल योग है। आज हस्त नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। वहीं आज लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है।

आज लक्ष्मी नारायण राजयोग मेष राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे और कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आज कन्या राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। लक्ष्मी नारायण राजयोग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके लिए आर्थिक लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे और कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपको कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें, हालांकि पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने होंगे। अचानक कुछ जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपके लिए धन और करियर के मामले में अच्छे संकेत हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में लाभ के नए अवसर बन सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। लक्ष्मी नारायण राजयोग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपकी राशि में बन रहा लक्ष्मी नारायण राजयोग विशेष लाभ दिला सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे और कारोबार में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको मेहनत के दम पर सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप समझदारी से उनका सामना करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें और परिवार को समय दें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और नौकरी में तरक्की के अवसर बनेंगे। दोस्तों और परिचितों की मदद से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके करियर के लिए अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में अधिकारियों की सराहना मिलेगी और कारोबार में धन लाभ के योग बनेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से आपके कई अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। किसी पुराने परिचित से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।