Aaj Ka Rashifal 06 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 7 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज गण्ड मूल और सिद्ध योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज मूल नक्षत्र दोपहर 03 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही आज कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है। यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और परीक्षा में सफलता मिल सकती है। आज धनु राशि वालों का आज आपको मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। सिद्धि योग आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है। व्यापार में लाभ हो सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सिद्धि योग के प्रभाव से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। करियर में प्रगति के संकेत हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए अवसर मिल सकते हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश से फायदा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपका दिन बेहद शुभ रह सकता है। सिद्धि योग के कारण कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

भाग्य आपका साथ दे सकता है। यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और परीक्षा में सफलता मिल सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। सिद्धि योग आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है। व्यापार में लाभ हो सकता है।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती हैं। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। विरोधी परास्त हो सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती हैं। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। सिद्धि योग से मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

संचार और संपर्क बढ़ेंगे। भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। निवेश के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपका व्यक्तित्व निखरेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और हर कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।