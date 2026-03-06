Aaj Ka Rashifal 06 March 2026: वैदिक पंचांग अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शाम को 5 बजकर 53 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज शुक्रवार का दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयन्ती, भालचन्द्र संकष्टी, भद्रा, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में रात 10 बजकर 18 मिनट तक संचरण करेंगे। उसके बाद तुला राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज हस्त नक्षत्र सुबह 09:29 ए एम तक रहेगा। वहीं उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं सूर्य देव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। ऐसे में आज कुछ राशियों के लोगों को निवेश से लाभ हो सकता है। साथ ही अविवाहित लोगों को विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए नई योजनाओं पर काम करने का हो सकता है। सूर्य का कुंभ में गोचर आपके लिए लाभ के अवसर ला सकता है। मित्रों और संपर्कों से सहयोग मिलेगा। करियर में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे भविष्य में लाभ होने के संकेत हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सूर्य का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर दिखाई देगा। नौकरी और कारोबार में नई संभावनाएं बन सकती हैं। अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी। हालांकि किसी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपके लिए भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। सूर्य का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। लंबी यात्रा या किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का है। सूर्य का गोचर आपके लिए अचानक खर्च या जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। हालांकि परिवार का सहयोग मिलने से मानसिक संतुलन बना रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सूर्य आपके स्वामी ग्रह हैं और उनका गोचर आपके दांपत्य और साझेदारी के भाव में हो रहा है। ऐसे में रिश्तों में तालमेल बनाकर रखना जरूरी होगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन मेहनत और कार्यक्षेत्र में प्रगति का संकेत दे रहा है। सूर्य का प्रभाव आपको नई ऊर्जा देगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपके लिए रचनात्मक कार्यों में सफलता दिला सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। निवेश से पहले सलाह लेना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपका ध्यान घर और परिवार से जुड़े मामलों पर रहेगा। सूर्य का प्रभाव आपको संपत्ति या घर से जुड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक माहौल बेहतर रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। सूर्य का कुंभ में गोचर आपको नई योजनाओं पर काम करने का अवसर दे सकता है। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और किसी यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। सूर्य का प्रभाव आपके धन भाव पर रहेगा, जिससे आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। करियर और सामाजिक जीवन में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल माना जा सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आत्मचिंतन और योजनाओं को गुप्त रूप से तैयार करने का हो सकता है। सूर्य का प्रभाव आपको आध्यात्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। अनावश्यक विवादों से दूर रहना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।