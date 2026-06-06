Aaj Ka Rashifal 06 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 21वाँ दिन, भद्रा, पञ्चक, द्विपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा आज मकर राशि में शाम 7 बजकर 3 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे।

साथ ही आज श्रवण नक्षत्र सुबह 6 बजकर 3 मिनट तक है। वहीं उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज चंद्रमा धनु राशि वालों की गोचर कुंडली के लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन शुभ माना जा सकता है। करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। । वहीं आज मीन राशि वालों के दशम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। करियर और व्यवसाय में सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर आपके भाग्य भाव को एक्टिव करेगा। रुके हुए कार्यों में गति आएगी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा, जिससे दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

धनु राशि में चंद्रमा का संचरण आपके सप्तम भाव में होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां दूर होंगी।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

धनु राशि का चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। संपत्ति या वाहन से संबंधित कार्यों में प्रगति हो सकती है। माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

धनु राशि में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में रहेगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वाणी में मधुरता बनाए रखें, इससे आपके संबंध और मजबूत होंगे।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन शुभ माना जा सकता है। करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में रहेंगे। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। मानसिक शांति के लिए ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों का सहारा लें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

धनु राशि का चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर करेगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं। मित्रों और संपर्कों से लाभ प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से अटकी योजनाएं पूरी होने की संभावना है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर और व्यवसाय में सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है। नई उपलब्धियां मिलने के योग हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।