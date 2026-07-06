Aaj Ka Rashifal 06 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी दोपहर 01 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, पञ्चक, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 04 बजकर 07 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 9 बजकर 57 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं इसके बाद चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे।

ऐसे में आज मिथुन राशि वालों को करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। वहीं तुला राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। विरोधियों पर बढ़त मिलेगी। चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने का संकेत देता है। खानपान संतुलित रखें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

हस्तरेखा शास्त्र: विवाह रेखा पर इन चिह्नों को मानते हैं अशुभ, जानें क्या होता है इन चिह्नों का मतलब

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपको नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के किसी सदस्य से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपकी आय में वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। चंद्रमा का गोचर नए संपर्क बनाने में मदद करेगा। कारोबार में लाभ की संभावना है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

भाग्य आज आपका साथ देगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। चंद्रमा का गोचर रुके हुए कार्य पूरे कराने में मदद करेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें। चंद्रमा का गोचर मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, लेकिन धैर्य रखने से परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

दांपत्य और साझेदारी के मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। चंद्रमा का गोचर रिश्तों में मधुरता लाएगा। व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। विरोधियों पर बढ़त मिलेगी। चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने का संकेत देता है। खानपान संतुलित रखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। चंद्रमा का गोचर आपकी प्रतिभा को निखारेगा। आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। संपत्ति से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी। चंद्रमा का गोचर मानसिक शांति देगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। घरेलू वातावरण सुखद रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपके संवाद कौशल का लाभ मिलेगा। छोटे-छोटे प्रयास बड़े परिणाम दे सकते हैं। चंद्रमा का गोचर यात्रा और नए संपर्कों के लिए शुभ रहेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। चंद्रमा का गोचर परिवार में सुख-शांति बढ़ाएगा। निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। करियर और कारोबार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। अपनी भावनाओं पर संतुलन बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।