Aaj Ka Rashifal 06 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 06 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 12वाँ दिन, आडल योग है। आज भरणी नक्षत्र रात 08 बजकर 13 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू होगा।

आज सिंह राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। हालांकि बुधादित्य राजयोग विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कार्यों में लाभ दे सकता है। नौकरी में धैर्य बनाए रखें। । वहीं तुला राशि वालों को आज करियर के लिहाज से आज का दिन शानदार रह सकता है। बुधादित्य राजयोग नौकरी में सम्मान और नई जिम्मेदारी दिला सकता है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

20 अगस्त को न्यायाधीश शनि की चाल में होगा बदलाव, वृष, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज बुधादित्य राजयोग आपके पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपकी वाणी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से लाभ मिलने के योग हैं।

भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी यात्रा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।

10 अगस्त को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे उदय, कर्क, तुला, कन्या और धनु राशि वालों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। बुधादित्य राजयोग धन संबंधी मामलों में लाभ देने वाला रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है।

परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और मानसिक तनाव कम होगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी राशि में बन रहा बुधादित्य राजयोग आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत करेगा। करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात लाभदायक रहेगी।

दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। आर्थिक लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। हालांकि बुधादित्य राजयोग विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कार्यों में लाभ दे सकता है। नौकरी में धैर्य बनाए रखें।

आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

बुधादित्य राजयोग आपकी आय और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करा सकता है। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा होने की संभावना है। व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा।

मित्रों का सहयोग मिलेगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

करियर के लिहाज से आज का दिन शानदार रह सकता है। बुधादित्य राजयोग नौकरी में सम्मान और नई जिम्मेदारी दिला सकता है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे।

वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। बुधादित्य राजयोग उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और धार्मिक कार्यों में सफलता दिला सकता है।

यात्रा लाभदायक रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज अचानक धन लाभ मिलने के योग हैं। बुधादित्य राजयोग शोध, बीमा, टैक्स या साझेदारी से जुड़े कार्यों में लाभ दिला सकता है।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। बुधादित्य राजयोग वैवाहिक जीवन और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज विरोधियों पर विजय मिलने के संकेत हैं। बुधादित्य राजयोग नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी।

स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

बुधादित्य राजयोग शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों में सफलता दिला सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। मानसिक शांति और आत्मविश्वास बना रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।