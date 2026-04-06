Aaj Ka Rashifal 06 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दोपहर को 02 बजकर 10 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। ऐसे आज सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता और मान-सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। वहीं आज मकर राशि वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। वहीं मन प्रसन्न रह सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

29 मई से मिथुन, तुला और कन्या राशि के जातकों के जीवन पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव, बुध और शुक्र बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रशंसा और व्यापार में लाभ के योग हैं। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

भाग्य आपका साथ देगा। करियर में उन्नति के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। सर्वार्थ सिद्धि योग से लाभ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता और मान-सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कामकाज में व्यस्तता रहेगी, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में होंगे। आर्थिक लाभ के योग हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नई योजनाएं सफल होंगी। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और धन लाभ के योग बनेंगे।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग से कुछ अच्छे अवसर भी मिलेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपको करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। निवेश के लिए दिन अनुकूल है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा और नए संपर्क बनेंगे।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। कोई पुराना निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है। मानसिक शांति बनी रहेगी।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।