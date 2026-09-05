Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी रात 9 बजकर 53 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 13वाँ दिन, दही हाण्डी, श्री गोगा नवमी, आडल योग, विडाल योग है। आज मृगशिरा नक्षत्र रात 09 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा सुबह 10 बजकर 18 मिनट तक वृष राशि में रहेगा, उसके बाद मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे।



आज मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत आर्थिक मामलों और परिवार से जुड़े विषयों पर ध्यान देने वाली रहेगी। सुबह किसी जरूरी खर्च या धन संबंधी निर्णय को लेकर विचार करना पड़ सकता है। चंद्रमा के मिथुन राशि में आने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बातचीत के जरिए कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और पुराने मित्रों से बातचीत हो सकती है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना है। व्यापार में कोई पुराना संपर्क फायदा पहुंचा सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

17 अक्टूबर को शुक्र और सूर्य बनाएंगे शुक्रादित्य राजयोग, तुला, कन्या, कर्क और कुंभ राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत आर्थिक मामलों और परिवार से जुड़े विषयों पर ध्यान देने वाली रहेगी। सुबह किसी जरूरी खर्च या धन संबंधी निर्णय को लेकर विचार करना पड़ सकता है। चंद्रमा के मिथुन राशि में आने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बातचीत के जरिए कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं।

लव लाइफ: पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी।

करियर: नए आइडिया काम आएंगे और रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है।

धन: धन की स्थिति सामान्य से बेहतर हो सकती है।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत चंद्रमा की अपनी राशि में स्थिति के कारण आत्मविश्वास बढ़ाने वाली हो सकती है। आप अपने जरूरी कामों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे। हालांकि दोपहर के बाद चंद्रमा के मिथुन में जाने से खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह सोचें।

लव लाइफ: रिश्ते में भावनात्मक मजबूती आएगी।

करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।

धन: अनावश्यक खर्च से बचें।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए शनिवार का दूसरा भाग खास रह सकता है। चंद्रमा के आपकी राशि में प्रवेश करने के बाद मानसिक सक्रियता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप तेजी से निर्णय लेने में सक्षम होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को नए क्लाइंट या संपर्क से फायदा होने के संकेत हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में बातचीत बढ़ेगी और नजदीकियां आएंगी।

करियर: नई जिम्मेदारी तरक्की का रास्ता खोल सकती है।

धन: आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं।

उपाय: भगवान गणेश का ध्यान करें और हरे रंग का प्रयोग शुभ रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कामकाज में किसी पुराने मुद्दे को सुलझाने का अवसर मिलेगा। दोपहर के बाद मानसिक रूप से थोड़ा आराम करने की जरूरत महसूस हो सकती है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम में प्रगति संभव है।

लव लाइफ: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

करियर: काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन परिणाम अच्छे रहेंगे।

धन: अचानक खर्च सामने आ सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला है। सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और पुराने मित्रों से बातचीत हो सकती है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना है। व्यापार में कोई पुराना संपर्क फायदा पहुंचा सकता है। चंद्रमा का मिथुन में प्रवेश आपकी आय और नेटवर्क से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है।

लव लाइफ: रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आएगा।

करियर: नई उपलब्धि मिल सकती है।

धन: आय बढ़ाने का मौका मिलेगा।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और क्षमता की प्रशंसा होगी। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। कारोबार में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। वरिष्ठ लोगों की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी। परिवार के किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है।

लव लाइफ: पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं।

करियर: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

उपाय: जरूरतमंद को हरी मूंग का दान करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए दिन भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। उच्च शिक्षा, यात्रा या किसी नए कौशल से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नौकरी में नई दिशा मिल सकती है। व्यापारियों को दूर के संपर्कों से फायदा होगा।

लव लाइफ: प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा।

करियर: नए अवसर मिलने की संभावना है।

धन: आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों को आज अपनी वाणी और खर्च दोनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। परिवार में किसी मुद्दे को लेकर तनाव हो सकता है। चंद्रमा के मिथुन में आने के बाद अचानक किसी आर्थिक या साझा धन से जुड़े विषय पर चर्चा हो सकती है। निवेश में जल्दबाजी न करें।

लव लाइफ: साथी से किसी बात को छिपाने से बचें।

करियर: कार्यस्थल पर सावधानी से काम करें।

धन: जोखिम वाले निवेश से दूरी रखें।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा का मिथुन में गोचर रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय करेगा। व्यापार में पार्टनर के साथ कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। नौकरी में टीमवर्क से फायदा होगा। किसी करीबी व्यक्ति से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है।

लव लाइफ: दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

करियर: साझेदारी से जुड़े काम सफल हो सकते हैं।

धन: कारोबार में लाभ की संभावना है।

उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखने की जरूरत है। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें।

लव लाइफ: छोटी बातों को लेकर विवाद न करें।

करियर: मेहनत से रुके हुए काम पूरे होंगे।

धन: खर्च और बजट के बीच संतुलन रखें।

उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को काले तिल का दान करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए दिन रचनात्मक और उत्साह से भरा रह सकता है। चंद्रमा का मिथुन में प्रवेश शिक्षा, प्रेम और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। नौकरी में आपकी प्रतिभा को पहचान मिल सकती है।

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

करियर: नया प्रोजेक्ट सफलता दिला सकता है।

धन: अचानक लाभ का अवसर मिल सकता है।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए दिन परिवार और घरेलू मामलों पर ध्यान देने वाला रहेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित निर्णय लेते समय अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है।

लव लाइफ: परिवार के सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे।

करियर: काम में धैर्य बनाए रखें।

धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी रखें।

उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।