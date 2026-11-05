Aaj Ka Rashifal 05 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 10 बजकर 35 मिनट तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 15वाँ दिन, कृष्ण पद्मनाभ द्वादशी, गोवत्स द्वादशी, रमा एकादशी, विडाल योग। आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में सुबह 9 बजकर 34 मिनट तक भ्रमण करेंगे। वहीं उसके बाद कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे।

सिंह राशि वालों को आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। धनु राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। व्यापार में लाभ मिल सकता है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

6 नवंबर धनतेरस पर बन रहा कलात्मक योग; कन्या, तुला, मेष और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज के मामले में अच्छा रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना लाभकारी रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं और नौकरी या व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि के जातकों को आज कामकाज में थोड़ा संभलकर चलना होगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। धन के मामले में सावधानी रखें और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में नई योजना से लाभ हो सकता है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों को आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ सकता है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रह सकता है। कामकाज में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से सफलता मिल सकती है। बेवजह के खर्चों से बचें और सेहत का ध्यान रखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभकारी रह सकता है। आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं और पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। व्यापार में लाभ मिल सकता है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रह सकता है। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों को आज धन और निवेश के मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों और साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें।