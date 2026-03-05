Aaj Ka Rashifal 05 March 2026: वैदिक पंचांग अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम को 5 बजकर 35 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज गुरुवार का दिन है। आज भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया, भद्रा, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। साथ ही आज उत्तराफाल्गुनी सुबह 08:17 ए एम तक रहेगा। वहीं उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज कुछ राशियों के लोगों को फंसा हुआ धन मिल सकता है। साथ ही कोई वाहन या प्रापर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है। इस दिन कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन विरोधियों पर विजय मिलने की संभावना है। नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस दिन रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। निवेश के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस दिन घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता रह सकती है। माता का सहयोग मिलेगा और संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस दिन साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बनाने का अवसर मिल सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि से चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान धन से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। वाणी में मधुरता बनाए रखने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में लग्न भाव में गोचर करेंगे। इस दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रह सकता है। करियर में भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में गोचर करेंगे। इस दिन खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करना लाभकारी रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे। इस दिन आय में वृद्धि और लाभ के अवसर मिल सकते हैं। मित्रों और संपर्कों से सहयोग मिलेगा। कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि से चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेंगे। करियर और कारोबार में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि से चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेंगे। इस दिन भाग्य का साथ मिल सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। यात्रा के भी योग बन सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस दिन थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अचानक खर्च या किसी काम में देरी हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस दिन साझेदारी और दांपत्य जीवन में सुधार देखने को मिल सकता है। व्यापार में साझेदारों का सहयोग मिलेगा और नए समझौते के योग बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।