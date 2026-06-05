Aaj Ka Rashifal 05 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 20वाँ दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। वहीं इंद्र और ब्रह्म योग भी बन रहा है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज श्रवण नक्षत्र है। ऐसे में आज कर्क राशि वालों को भाग्य आपका पूरा साथ दे सकता है। इंद्र योग से नौकरी और कारोबार में सफलता मिल सकती है। पुराने विवाद खत्म होने के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। वहीं कुंभ राशि वालों को आज नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल साबित हो सकता है। ब्रह्म योग से मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज इंद्र योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। ब्रह्म योग विद्यार्थियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। निवेश से लाभ मिल सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में शुभ साबित हो सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। इंद्र योग आपको सामाजिक मान-सम्मान दिला सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

ब्रह्म योग के प्रभाव से आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलने के योग हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य आपका पूरा साथ दे सकता है। इंद्र योग से नौकरी और कारोबार में सफलता मिल सकती है। पुराने विवाद खत्म होने के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपके फैसलों की तारीफ हो सकती है। ब्रह्म योग से मानसिक शांति मिलेगी। धन लाभ के अच्छे अवसर मिलने के संकेत हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन मेहनत का पूरा फल देने वाला साबित हो सकता है। इंद्र योग से करियर में प्रगति होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। किसी मित्र से शुभ समाचार मिल सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। ब्रह्म योग आपके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करेगा। बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इंद्र योग से कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सेहत का ध्यान रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपको आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। ब्रह्म योग से शिक्षा और करियर में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं। धार्मिक यात्रा हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इंद्र योग से व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल साबित हो सकता है। ब्रह्म योग से मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से खास रहेगा। इंद्र और ब्रह्म योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।