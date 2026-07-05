Aaj Ka Rashifal 05 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी दोपहर रात 01 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पञ्चक, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज शतभिषा नक्षत्र दोपहर 03 बजकर 12 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

ऐसे में कर्क राशि वालों को आज मानसिक शांति और आत्मविश्वास बना रहेगा। आयुष्मान योग स्वास्थ्य में सुधार और ऊर्जा प्रदान करेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं धनु राशि वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सौभाग्य योग से नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आयुष्मान और सौभाग्य योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में लाभ के नए अवसर बन सकते हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। आयुष्मान योग के प्रभाव से निवेश लाभदायक साबित हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सौभाग्य योग आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आया है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के संकेत हैं। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। यात्रा का योग भी बन सकता है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज मानसिक शांति और आत्मविश्वास बना रहेगा। आयुष्मान योग स्वास्थ्य में सुधार और ऊर्जा प्रदान करेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। व्यापार में नए सौदे लाभदायक रह सकते हैं। सौभाग्य योग के प्रभाव से रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। आयुष्मान योग से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आत्मबल बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। सौभाग्य योग के प्रभाव से करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा और नए संपर्क बनेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। आयुष्मान योग से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सौभाग्य योग से नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। आयुष्मान योग के प्रभाव से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सौभाग्य योग से नए कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन शुभ और लाभदायक रहेगा। आयुष्मान योग आपके आत्मबल और स्वास्थ्य को मजबूत करेगा, जबकि सौभाग्य योग धन और करियर में प्रगति के अवसर देगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और मनचाही सफलता मिलने के संकेत हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।