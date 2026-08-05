Aaj Ka Rashifal 05 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 08 बजकर 42 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 11वाँ दिन, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग है। आज अश्वनी नक्षत्र रात 09 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद भरणी शुरू होगा।

आज वृष राशि वालों को आज आय के नए स्रोत बन सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा और निवेश से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं कन्या राशि वालों को आज नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है। व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। मित्रों और बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। निवेश से लाभ के योग बनेंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज बुध का गोचर आपके चौथे भाव को सक्रिय करेगा। परिवार से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके तीसरे भाव में साहस और संचार क्षमता बढ़ाएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मीडिया, मार्केटिंग और लेखन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दांपत्य जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

बुध आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर धन और वाणी को प्रभावित करेंगे। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा और निवेश से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। परिवार में खुशियां आएंगी। खान-पान पर नियंत्रण रखें। जीवनसाथी के साथ आर्थिक योजनाएं बना सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

बुध आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता में निखार आएगा। करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। इंटरव्यू, परीक्षा और बिजनेस मीटिंग में सफलता के योग हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके बारहवें भाव में रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी में गोपनीय कार्यों की जिम्मेदारी मिल सकती है। मानसिक तनाव से बचें और अनावश्यक विवादों से दूरी रखें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके आय भाव में शुभ फल देगा। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है। व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। मित्रों और बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। निवेश से लाभ के योग बनेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। सेहत सामान्य रहेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके कर्म भाव में सफलता के नए अवसर लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के योग हैं। अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके भाग्य भाव में रहेगा। भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके आठवें भाव में रहेगा। अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला आपके पक्ष में जा सकता है। कार्यस्थल पर गोपनीय योजनाओं में सफलता मिलेगी। निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा। साझेदारी के व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन बेहतर रहेगा। अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। विरोधियों पर जीत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

बुध का गोचर आपके पंचम भाव में शुभ परिणाम देगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। शेयर बाजार और निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं। नौकरी और व्यापार में नई योजनाएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।