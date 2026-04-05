Aaj Ka Rashifal 05 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि सुबह को 11 बजकर 59 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज विकट संकष्टी, भद्रा, विंछुड़ो, विडाल योग। इसके साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में शाम को 5 बजकर 28 तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद वृश्चिक राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज विशाखा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। ऐसे आज मकर राशि वालों को मित्रों से मतभेद हो सकता है। वहीं पुराने निवेश से धनलाभ हो सकता है। वहीं आज मीन राशि वालों को धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, लेकिन यात्रा में बाधा संभव है। वहीं कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं मन प्रसन्न रह सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से आठवें भाव में हो रहा है। अचानक खर्च, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। गुप्त चिंताएं बढ़ सकती हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हो रहा है। इसलिए वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है। पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है, धैर्य बनाए रखें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

छठे भाव में चंद्रमा का गोचर शत्रुओं पर विजय दिला सकता है, लेकिन काम का दबाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वहीं कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पंचम भाव में यह गोचर प्रेम संबंधों में तनाव ला सकता है। संतान पक्ष से चिंता हो सकती है। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। साथ ही आक्समिक धनलाभ हो सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर घरेलू तनाव बढ़ा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। लेकिन कोई वाहन या प्रापर्टी खरीदने का मन बन सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

तृतीय भाव में यह गोचर साहस और पराक्रम बढ़ाएगा। छोटी यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन भाई-बहनों से मतभेद संभव है। वहीं विदेश से जुड़े कार्य में धनलाभ हो सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव ला सकता है। वाणी पर संयम रखें। लेकिन फंसा हुआ धन मिल सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक गहराई बढ़ाएगा। आत्मविश्लेषण का समय है। वहीं इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

बारहवें भाव में यह गोचर खर्चों में वृद्धि और अनिद्रा की समस्या दे सकता है। विदेश से जुड़े कार्य बन सकते हैं। धन की बचत हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर आय में लाभ के संकेत दे रहा है, लेकिन मित्रों से मतभेद हो सकता है। वहीं पुराने निवेश से धनलाभ हो सकता है।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

दसवें भाव में यह गोचर कार्यक्षेत्र में बदलाव और तनाव ला सकता है। बॉस के साथ संबंधों में सावधानी रखें। लेकिन बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

नौवें भाव में चंद्रमा का गोचर भाग्य में उतार-चढ़ाव ला सकता है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, लेकिन यात्रा में बाधा संभव है। वहीं कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।