Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज द्वितीय चातुर्मास का 12वाँ दिन, कृष्ण जन्माष्टमी, आद्याकाली जयन्ती, विन्ध्यवासिनी जयन्ती, अष्टमी रोहिणी, अगस्त्य अर्घ्य, रोहिणी व्रत, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, इन्द्र सावर्णि मन्वादि, आडल योग है। आज रोहिणी नक्षत्र रात 11 बजकर 4 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

आज मिथुन राशि वालों को अपनी योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी। हर्षण योग के प्रभाव से रुके हुए कामों में गति आ सकती है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को किसी नए संपर्क से फायदा हो सकता है। तुला राशि वालों को आज धन और करियर के मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। हर्षण योग आपके उत्साह को बढ़ाएगा और किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज हर्षण योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। नौकरी और कारोबार में किसी महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। वज्र योग के प्रभाव से विरोधियों से सावधान रहें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए दिन विशेष रूप से सकारात्मक रह सकता है। चंद्रमा के वृषभ राशि में रहने से मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी। हर्षण योग के प्रभाव से रुके हुए कामों में गति आ सकती है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को किसी नए संपर्क से फायदा हो सकता है। वज्र योग के कारण बहस या विवाद से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए आज करियर के लिहाज से अच्छा दिन रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता सामने आएगी और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और आप कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। कारोबार में नई डील की संभावना बन सकती है। हालांकि वज्र योग के दौरान अहंकार या जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों को आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी से जुड़े विचार आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी के साथ लिया गया निर्णय लाभ दे सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन प्रसन्न कर सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज धन और करियर के मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। हर्षण योग आपके उत्साह को बढ़ाएगा और किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन मेहनत और दृढ़ता से सफलता पाने वाला रहेगा। वज्र योग आपको मुश्किल परिस्थितियों से निकलने की ताकत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। दूर स्थान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर फोकस करने का अच्छा समय है। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज अपने काम पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा। हर्षण योग सकारात्मक ऊर्जा देगा, लेकिन वज्र योग आपको चुनौतियों के बीच धैर्य बनाए रखने की सलाह देता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज करियर में प्रगति के नए अवसर मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन रही है। कारोबारियों को किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। हालांकि किसी भी विवाद में सीधे हस्तक्षेप करने से बचें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। मेहनत करने पर कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। धन संबंधी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। वज्र योग के प्रभाव में धैर्य से लिया गया फैसला आपके पक्ष में रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।