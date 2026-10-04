Aaj Ka Rashifal 04 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 13वाँ दिन, नवमी श्राद्ध, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में शाम को 6 बजकर 31 मिनट तक संचरण करेंगे। उसके बाद कर्क राशि में संचरण करेंगे।

आज कन्या राशि वालों को प्लानिंग से काम करने का लाभ मिलेगा। रवि पुष्य योग के प्रभाव से करियर में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में काम का विस्तार करने की योजना बन सकती है। आज धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। रवि पुष्य योग के प्रभाव से नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका कोई काम पूरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

रवि पुष्य योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। धन के मामले में दिन सकारात्मक रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रही नाराजगी दूर हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज रवि पुष्य योग आपके लिए आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी में अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार में नई डील पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। दांपत्य जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि पुष्य योग के प्रभाव से आज आपको अपने काम में नई दिशा मिल सकती है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। धन संबंधी मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। हालांकि किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी विषय पर बातचीत हो सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए रवि पुष्य योग उत्साह बढ़ाने वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। कारोबार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने की योजना सफल हो सकती है। घर में कोई शुभ समाचार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सूर्य के दिन बनने वाला रवि पुष्य योग सिंह राशि के जातकों के आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा से जुड़ा कोई अवसर सामने आ सकता है। व्यापारियों को किसी पुराने सौदे से फायदा मिल सकता है। धन कमाने के साथ बचत पर भी ध्यान दें। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा। जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपको प्लानिंग से काम करने का लाभ मिलेगा। रवि पुष्य योग के प्रभाव से करियर में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में काम का विस्तार करने की योजना बन सकती है। धन के मामले में दिन लाभदायक रह सकता है, लेकिन अनावश्यक खरीदारी से बचें। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। दांपत्य जीवन में संवाद बेहतर रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रह सकता है। रवि पुष्य योग के कारण आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई भूमिका को लेकर चर्चा हो सकती है। व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। परिवार में किसी पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रवि पुष्य योग आपको रुके हुए काम पूरे करने की प्रेरणा देगा। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापार में अचानक कोई लाभ का अवसर सामने आ सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी से कदम बढ़ाएं और बिना जांच-पड़ताल के निवेश न करें। परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर बहस से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। रवि पुष्य योग के प्रभाव से नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका कोई काम पूरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। यात्रा या किसी नए संपर्क से भविष्य में लाभ मिल सकता है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज मेहनत के साथ पेशेंस बनाए रखना होगा। रवि पुष्य योग कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। व्यापार में पुराना निवेश लाभ दे सकता है। खर्च बढ़ने के कारण बजट बिगड़ सकता है, इसलिए धन को संभालकर चलें। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सलाह उपयोगी साबित होगी। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रवि पुष्य योग के प्रभाव से आज नए लोगों से संपर्क बन सकता है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है। कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे। धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए रवि पुष्य योग दिन को सकारात्मक बना सकता है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और काम की सराहना हो सकती है। व्यापार में लाभ के साथ नए अवसर भी मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, हालांकि खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम और दांपत्य जीवन में इमोशनल सहयोग मिलेगा।