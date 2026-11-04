Aaj Ka Rashifal 04 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 11 बजकर 03 मिनट तक रहेगी। उसके बाद एकादशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 14वाँ दिन, भद्रा है। आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। साथ ही आज गुरु, केतु और सिंह का त्रिग्रही योग बन रहा है।

आज मेष राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। त्रिग्रही योग के प्रभाव से करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार में खुशखबरी मिल सकती है। आज वृष राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। हालांकि निवेश और पैसों के लेनदेन में जल्दबाजी करने से बचें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

14 नवंबर दिवाली बाद वैभव के दाता शुक्र होंगे मार्गी; कन्या, तुला, मेष और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

मेष राशि

आज आपके लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। त्रिग्रही योग के प्रभाव से करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार में खुशखबरी मिल सकती है।

वृषभ राशि

आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। हालांकि निवेश और पैसों के लेनदेन में जल्दबाजी करने से बचें।

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मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए लाभकारी रह सकता है। अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है और अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है।

कर्क राशि

आज आपको अपने कामकाज पर विशेष ध्यान देना होगा। त्रिग्रही योग के प्रभाव से करियर में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें और परिवार के साथ समय बिताएं।

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सिंह राशि

आपकी राशि में बन रहा त्रिग्रही योग आपको विशेष रूप से प्रभावित कर सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। हालांकि भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।

कन्या राशि

आज आपको कुछ मामलों में धैर्य रखना होगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत आगे चलकर लाभ दिला सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें।

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तुला राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और कारोबार में लाभ मिल सकता है। पुराने मित्रों से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

वृश्चिक राशि

आज आपको करियर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। त्रिग्रही योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ने के संकेत हैं। धन संबंधी मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं।

धनु राशि

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। शिक्षा, नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण काम में परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है।

मकर राशि

आज आपको थोड़ा संभलकर आगे बढ़ना होगा। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें।

कुंभ राशि

आज का दिन साझेदारी और रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। कारोबार में नए समझौते हो सकते हैं और आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने की कोशिश करें।

मीन राशि

आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में तरक्की के अवसर बन सकते हैं और पुराने विवाद सुलझने की संभावना है। सेहत और दिनचर्या को लेकर लापरवाही न करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।