Aaj Ka Rashifal 04 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। साथ ही आज अग्नि नक्षत्रम् प्रारम्भ, भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र सुबह 9 बजकर 58 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही आज कर्क राशि वालों भाग्य का साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आज कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष शुभ साबित हो सकता है। व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है। साझेदारी में किए गए कार्य सफल होंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रह सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

11 मई से मीन, मकर और कन्या राशि के जीवन में हो सकता है सकारात्मक बदलाव, ग्रहों के सेनापति मंगल बनाएंगे रूचक राजयोग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। करियर में प्रगति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपके लिए दिन लाभकारी साबित हो सकता है। निवेश के लिए समय शुभ साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आप नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग से आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। नौकरी में प्रशंसा मिल सकती है। सेहत सामान्य रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन योग के प्रभाव से सफलता आपको मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों में मधुरता आ सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

यह दिन आपके लिए विशेष शुभ साबित हो सकता है। व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है। साझेदारी में किए गए कार्य सफल होंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रह सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

कामकाज में सुधार होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग से नौकरी में उन्नति के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन क्रिएटिव कार्यों के लिए उत्तम है। प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग से आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। छोटी यात्राएं लाभदायक रह सकती हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा साबित हो सकता है। धन प्राप्ति के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। व्यक्तित्व में निखार आएगा। हर कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। नई शुरुआत के लिए समय उत्तम है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।