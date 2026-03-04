Aaj Ka Rashifal 03 March 2026: वैदिक पंचांग अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम को 4 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज बुधवार का दिन है। आज चैत्र प्रारम्भ *उत्तर, होली, इष्टि, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में दोपर 1 बजकर 45 मिनट तक संचऱण करेंगे। वहीं उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07 बजकर 39 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

साथ ही आज बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है। ऐसे में कुछ राशियों को मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही फंसा हुआ धन मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज बुधादित्य राजयोग आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। व्यापार में कोई बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें। परिवार में सम्मान बढ़ेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह योग आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ के संकेत हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें, लेकिन अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। रिसर्च, गुप्त ज्ञान और निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए साझेदारी और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। बिजनेस पार्टनर से लाभ होगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

घर-परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। मार्केटिंग, मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों को लाभ होगा। भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं लाभकारी हो सकती हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

धन संबंधी मामलों में प्रगति होगी। निवेश से लाभ मिल सकता है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपकी ही राशि में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, इसलिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। नई योजना शुरू करने के लिए दिन शुभ है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन विदेश से अगर व्यापार जुड़ा हुआ तो लाभ हो सकता है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।

