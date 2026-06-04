Aaj Ka Rashifal 04 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की चतुर्थी दोपहर 11 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 19वाँ दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में सुबह 7 बजकर 41 मिनट तक संचरण करेंगे। उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ऐसे में आज मिथुन राशि वालों को आज आपको धन और निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा का प्रभाव अचानक खर्च बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। वहीं धनु राशि वालों को घरेलू मामलों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के योग हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके कर्म भाव में होने से कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय कम मिल पाएगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

मकर राशि का चंद्रमा आपके भाग्य भाव को एक्टिव कर रहे हैं। इसलिए भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको धन और निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा का प्रभाव अचानक खर्च बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए समझौते होने की संभावना है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। चंद्रमा का प्रभाव आपको अनुशासित बनाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

मकर राशि में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

घरेलू मामलों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के योग हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके पराक्रम भाव में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और व्यवसाय में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। छोटी यात्राएं सफल रहेंगी। भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में आज का दिन अच्छा रह सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। वाणी पर संयम रखें, अन्यथा किसी से मतभेद हो सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है। करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपको अनावश्यक चिंताओं से बचना चाहिए। चंद्रमा का प्रभाव खर्च बढ़ा सकता है। ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य के साथ आगे बढ़ें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके लाभ भाव में होने से आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। मित्रों और संपर्कों से सहयोग मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।