Aaj Ka Rashifal 04 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 12 बजकर 39 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पञ्चक, विडाल योग है। आज धनिष्ठा नक्षत्र दोपहल 01 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

ऐसे में वृश्चिक राशि वालों को आज करियर में उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। शुक्र गोचर आपके कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। व्यवसाय में नई डील मिलने की संभावना है। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। वहीं मीन राशि वालों की आज कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। शुक्र गोचर से नौकरी में माहौल बेहतर रहेगा और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दैनिक कार्य समय पर पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

अंकशास्त्र : मूलांक 9 वालों को मंगल से मिलती हैं ये खूबियां, जानें 9,18 और 27 तारीख को जन्में लोगों की खासियत

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शुक्र गोचर आपके प्रेम जीवन और सामाजिक संबंधों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। आर्थिक मामलों में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज घर-परिवार और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। शुक्र का गोचर घरेलू जीवन में खुशियां लेकर आएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं।

ज्योतिष शास्त्र: जन्म कुंडली में सूर्य का क्या है महत्व, जानें जीवन पर इसका शुभ और अशुभ असर

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुक्र गोचर के प्रभाव से संचार कौशल बेहतर रहेगा और आपके शब्द लोगों को प्रभावित करेंगे। व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी यात्रा का योग भी बन सकता है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज धन संबंधी मामलों में राहत मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। शुक्र गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। परिवार में मधुरता बनी रहेगी। खान-पान और विलासिता की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज शुक्र आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपका आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। नौकरी और व्यापार में आपकी छवि मजबूत होगी। कोई बड़ी योजना शुरू करने के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। शुक्र गोचर आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक सोच की ओर प्रेरित करेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक तनाव से बचें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन आय और लाभ के लिहाज से अच्छा रह सकता है। शुक्र गोचर से मित्रों और बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। प्रेम जीवन भी सुखद रहेगा।

चार धाम में शामिल है गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर, जानें इसका धार्मिक महत्व, इतिहास और कैसे पहुंचें

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

करियर में उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। शुक्र गोचर आपके कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। व्यवसाय में नई डील मिलने की संभावना है। परिवार का पूरा साथ मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

भाग्य आज आपका साथ देगा। धार्मिक यात्रा या किसी शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। शुक्र गोचर उच्च शिक्षा, विदेश और करियर से जुड़े मामलों में लाभ देगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज निवेश और साझेदारी के मामलों में सोच-समझकर फैसला लें। शुक्र गोचर से अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

शुक्र गोचर आपके वैवाहिक और साझेदारी संबंधों को मजबूत करेगा। दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। व्यापारिक साझेदारी में लाभ मिलने की संभावना है। अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आ सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। शुक्र गोचर से नौकरी में माहौल बेहतर रहेगा और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दैनिक कार्य समय पर पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।