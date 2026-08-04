Aaj Ka Rashifal 04 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10 बजकर 03 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 10वाँ दिन, प्रथम मंगला गौरी व्रत, भद्रा, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, मधुसर्पिष योग, आडल योग, विडाल योग है। आज रेवती नक्षत्र रात 09 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद अश्वनी शुरू होगा।

आज मकर राशि वालों को आज घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता रहेगी। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी और व्यापार में पुराने कार्य पूरे होंगे। वहीं मीन राशि वालों को आज आज धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। व्यापार में आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह चरम पर रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे। व्यापार में नए सौदे लाभदायक साबित हो सकते हैं।

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। निवेश से पहले सोच-विचार करना लाभदायक रहेगा।

सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में धैर्य से काम लें और किसी भी विवाद से दूर रहें। व्यापार में बड़े निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा।

धन संबंधी मामलों में बजट बनाकर चलें। अनावश्यक खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं।

स्वास्थ्य में नींद की कमी महसूस हो सकती है। जीवनसाथी के साथ मधुर व्यवहार रखें, इससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी आय में वृद्धि के संकेत हैं। नौकरी में नई उपलब्धि मिल सकती है और व्यापार में पुराने संपर्क लाभ देंगे। मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा।

आर्थिक मामलों में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। प्रेम और दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी तथा परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर कर्म भाव में होने से करियर में सफलता मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में सम्मान बढ़ेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार में लंबी दूरी की यात्रा लाभदायक रहेगी।

धन लाभ के अच्छे योग हैं। निवेश से भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है।

सेहत बेहतर रहेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा का प्रभाव आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। नौकरी में जल्दबाजी से बचें। व्यापार में जोखिम लेने से पहले पूरी योजना बना लें।

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए संयम रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज साझेदारी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा और व्यापार में नए अनुबंध मिलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

कंपटीशन में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी में विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। व्यापार में मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

धन लाभ होगा लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा।

स्वास्थ्य में खानपान का ध्यान रखें। परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मन को संतोष देगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में नई संभावनाएं बनेंगी।

आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत हैं। निवेश से भविष्य में लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता रहेगी। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी और व्यापार में पुराने कार्य पूरे होंगे।

धन संबंधी मामलों में संतुलन बनाए रखें। संपत्ति से जुड़ा लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार और जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज संचार और संपर्कों से लाभ मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में मार्केटिंग और नेटवर्किंग से फायदा होगा।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में तालमेल बना रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे।

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मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। व्यापार में आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे।

बचत करने में सफलता मिलेगी और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।