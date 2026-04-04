Aaj Ka Rashifal 04 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि सुबह को 10 बजकर 08 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृयीया तिथि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज  भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। 

साथ ही आज स्वाती नक्षत्र रात को 09 बजकर 35 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। वहीं आज कन्या राशि वालों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। वहीं फंसा हुआ धन मिल सकता है। वहीं प्रसन्न रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज हर्षण योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। वहीं वैवाहिक जीवन खुशनुमा रह सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपके लिए दिन लाभकारी रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। वहीं कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको करियर में सफलता मिल सकती है। हर्षण योग आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। हालांकि मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम जरूरी है। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को लाभ हो सकता है। साथ ही कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। हर्षण योग से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपके लिए दिन मिला-जुला रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। वहीं फंसा हुआ धन मिल सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन शुभ रहेगा। साझेदारी में लाभ हो सकता है। हर्षण योग से दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। वहीं मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपको कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। हालांकि विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। सेहत में सुधार होगा। वहीं धन की सेविंग करने में सफल रह सकते हैं।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा है। छात्रों को सफलता मिल सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वहीं इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। साथ ही निवेश से लाभ के योग हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। हर्षण योग से घरेलू सुख में वृद्धि होगी, लेकिन काम और घर के बीच संतुलन बनाएं। वहीं बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपके लिए दिन अनुकूल रहेगा। छोटे-छोटे प्रयास बड़े लाभ दे सकते हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं। वहीं कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आर्थिक लाभ के संकेत हैं। हर्षण योग से आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, जिससे कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन गुप्त रोग को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।