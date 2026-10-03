Aaj Ka Rashifal 03 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी सुबह 07 बजकर 59 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज अष्टमी श्राद्ध, महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, जीवित्पुत्रिका व्रत, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, आडल योग है। आज मृगशिरा नक्षत्र रात 2 बजकर 55 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे।

आज धनु राशि वालों के लिए पुराने दोस्त मददगार साबित हो सकते हैं। करियर में पहले रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ सकता है। व्यापार में नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है। आज मकर राशि वालों करियर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार कर सकते हैं। नौकरी में पुरानी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए समय का सही मैनेजमेंट करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपको रिश्तों और पार्टनरशिप से जुड़े मैटर में थोड़ा पेसेन्स रखना होगा। व्यापार में किसी पुराने ग्राहक या पुराने प्रोजेक्ट से लाभ की संभावना बन सकती है। नौकरी में काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत नजर आएगी। जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। शुक्र की वक्री चाल आपको अपनी आर्थिक योजनाओं की रिव्यू करने का संकेत दे रही है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। व्यापारियों को उधार के लेन-देन में सावधानी रखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें और पार्टनर की बात समझने की कोशिश करें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपके लिए पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। करियर में पहले किया गया कोई काम दोबारा चर्चा में आ सकता है। व्यापार में नई योजना बनाने से पहले उसके पुराने अनुभवों को देखना फायदेमंद रहेगा। प्रेम जीवन में पुरानी यादें या कोई पुराना व्यक्ति चर्चा में आ सकता है। धन के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों को आज घर-परिवार और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जांच लें। नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें। व्यापार में खर्च बढ़ सकता है। दांपत्य जीवन में भावनाओं के बजाय बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश करें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज सिंह राशि वालों के लिए प्रेम और सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण रहेंगे। कोई पुराना रिश्ता या पुरानी बातचीत फिर सामने आ सकती है। नौकरी में आपकी मेहनत काम आएगी। व्यापार में पुराने निवेश की समीक्षा करना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। अनावश्यक खरीदारी से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों को आज धन और परिवार से जुड़े मामलों में बैलेंस रखना होगा। पुराने आर्थिक लेन-देन को लेकर कोई बातचीत हो सकती है। नौकरी में काम पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। व्यापार में जल्दबाजी से सौदा करने के बजाय शर्तों को अच्छी तरह पढ़ें। परिवार में किसी सदस्य के साथ मनमुटाव हो तो बातचीत से समाधान निकालें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए शुक्र की वक्री चाल आपके लिए धनलाभ और करियर- कारोबार में तरक्की का समय लेकर आ सकती है। आज आप अपने रिश्तों, खर्चों और भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। नौकरी में पुरानी जिम्मेदारी फिर मिल सकती है। व्यापार में साझेदारी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। दांपत्य जीवन में खुलकर बातचीत करने से गलतफहमी दूर होगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको अपने खर्च और भावनाओं दोनों पर कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। नौकरी में किसी पुराने काम को दोबारा पूरा करना पड़ सकता है। व्यापार में अचानक खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर भ्रम हो सकता है। जीवनसाथी से बातचीत करते समय शब्दोंं का ध्यान रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए आज पुराने दोस्त मददगार साबित हो सकते हैं। करियर में पहले रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ सकता है। व्यापार में नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन लग्जरी चीजों पर ज्यादा खर्च करने से बचें। दांपत्य जीवन में पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज करियर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार कर सकते हैं। नौकरी में पुरानी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए समय का सही मैनेजमेंट करें। व्यापार में किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है। धन के मामले में जोखिम लेने से बचें। वैवाहिक जीवन में काम का तनाव रिश्ते पर हावी न होने दें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए आज आर्थिक और सामाजिक मामलों में पुराने अनुभव काम आएंगे। नौकरी में आपकी किसी पुरानी उपलब्धि की चर्चा हो सकती है। व्यापार में रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। प्रेम संबंधों में कम्युनिकेशन जरूरी रहेगी। जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मतभेद को खत्म करने का अच्छा मौका मिल सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों को आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अनुभव से आप उन्हें संभाल पाएंगे। व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों को ध्यान से देखें। धन के मामले में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में छोटी बातों को नजरअंदाज करके आपसी समझ बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।