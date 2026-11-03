Aaj Ka Rashifal 03 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 11 बजकर 54 मिनट तक रहेगी। उसके बाद दशमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 13वाँ दिन, भद्रा, गण्ड मूल, विडाल योग है। आज मघा नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेंगे।

आज कर्क राशि वालों को कामकाज में सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्ल और ब्रह्म योग के प्रभाव से आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभकारी रहेगा। आज कन्या राशि वालों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। सेहत का ध्यान रखें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

हथेली में ये 5 निशान होना माना जाता है बेहद शुभ, व्यक्ति को मिल जीवन में मिल सकती है धन- समृद्धि

मेष राशि (Aries)

आज शुक्ल और ब्रह्म योग आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में धन लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में खुशहाली रहेगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

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वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन आपके लिए सुखद रहने वाला है। शुक्ल और ब्रह्म योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपको भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और कारोबार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और परिवार में अच्छा माहौल रहेगा।

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कर्क राशि (Cancer)

आज आपको कामकाज में सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्ल और ब्रह्म योग के प्रभाव से आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभकारी रहेगा।

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन आपके लिए खास रह सकता है। शुक्ल और ब्रह्म योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और नौकरी में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। कारोबार में लाभ के योग हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।

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कन्या राशि (Virgo)

आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है। शुक्ल और ब्रह्म योग के प्रभाव से धन प्राप्ति के नए अवसर मिल सकते हैं और कारोबार का विस्तार हो सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार का सहयोग मिलेगा।

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वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपके लिए सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

धनु राशि (Sagittarius)

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। शुक्ल और ब्रह्म योग के प्रभाव से करियर में तरक्की और कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मकर राशि (Capricorn)

आज आपको थोड़ा संभलकर फैसले लेने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत अच्छे परिणाम देगी। कारोबार में जल्दबाजी से बचें और पारिवारिक मामलों में धैर्य बनाए रखें।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। शुक्ल और ब्रह्म योग के प्रभाव से नौकरी में प्रमोशन और कारोबार में आर्थिक उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पुराने अधूरे काम पूरे हो सकते हैं।

मीन राशि (Pisces)

आज आपको करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी और मानसिक तनाव कम हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।