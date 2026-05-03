Aaj Ka Rashifal 03 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। साथ ही आज विंछुड़ो, त्रिपुष्कर योग, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज विशाखा नक्षत्र सुबह 7 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही आज वृष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रह सकते हैं। । आज तुला राशि वालों आज आप नई योजनाएं बना सकते हैं। करियर में तरक्की के संकेत हैं। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मई में लक्ष्मी नारायण और भद्र समेत बनेंगे 6 बड़े राजयोग, जानिए मेष से लेकर मीन राशि पर असर

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

वरीयान योग आपके लिए करियर में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी में प्रशंसा मिल सकती है। निवेश के लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है। परिवार में सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रह सकते हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

वरीयान योग आपके निर्णयों को सशक्त बना सकता है। बिजनेस में लाभ होने के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौती आ सकती है, लेकिन सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ साबित हो सकता। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन भी अच्छा रह सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

वरीयान योग आपके लिए धन लाभ और स्थिरता लेकर आ सकता है। निवेश से फायदा होने के योग हैं। परिवार में खुशियां रहेंगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आप नई योजनाएं बना सकते हैं। करियर में तरक्की के संकेत हैं। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

साहस और आत्मबल में वृद्धि आज हो सकती है। कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। वरीयान योग से आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। धन संबंधित मामलों में लाभ होने की संभावना है।।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

नई शुरुआत के लिए दिन उत्तम है। वरीयान योग के प्रभाव से आपको सामाजिक मान-सम्मान मिल सकता है। रिश्तों में मजबूती आ सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आध्यात्मिक उन्नति का संकेत देता है। मन शांत रहेगा। कार्यों में सफलता मिल सकती है और आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।