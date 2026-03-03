Aaj Ka Rashifal 03 March 2026: वैदिक पंचांग अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम को 5 बजकर 07 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज मंगलवार का दिन है। आज छोटी होली, होलिका दहन, वसन्त पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु जयन्ती, दोल पूर्णिमा, लक्ष्मी जयन्ती, मासी मागम, अट्टुकल पोंगल, चन्द्र ग्रहण *पूर्ण, फाल्गुन अष्टाह्निका विधान पूर्ण, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत, फाल्गुन पूर्णिमा, अन्वाधान, सावर्णि मन्वादि, गण्ड मूल, आडल योग है।

इसके साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज मघा नक्षत्र सुबह 07 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही आज शुक्र ग्रह मालव्य राजयोग बना रहे हैं। जिससे कुछ राशियों के लोगों को निवेश से लाभ हो सकत है। साथ ही देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा पंचम भाव में गोचर कर रहा है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बातचीत होगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा। घर-परिवार में व्यस्तता बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन या संपत्ति से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर साहस और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। मार्केटिंग, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। वाणी पर संयम रखें, तभी लाभ मिलेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। हालांकि भावनात्मक निर्णय लेने से बचें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा द्वादश भाव में रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी संभव है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में प्रगति हो सकती है। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा एकादश भाव में रहेगा। आय और लाभ के अच्छे संकेत हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। निवेश में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

दशम भाव में चंद्रमा का गोचर करियर में प्रगति दिला सकता है। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर बनेंगे।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

नवम भाव में चंद्रमा भाग्य का साथ दिलाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्रा का योग बन सकता है। गुरु या वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

अष्टम भाव में चंद्रमा उतार-चढ़ाव ला सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें। अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। किसी गुप्त विषय या रिसर्च कार्य में सफलता मिल सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर दांपत्य जीवन में मधुरता लाएगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है। समझदारी से निर्णय लें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

षष्ठम भाव में चंद्रमा रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आप जीत सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। अनुशासन बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।